Goedkeuring uitbreiding Galvanischool leidt tot verbijstering bij omwonenden

De gemeente gaf onlangs groen licht voor de uitbreiding van de Galvanischool in Duinoord, wat nu tot verbijstering leidt van de omwonenden die al lange tijd weerstand bieden. “Het is niet alleen de geluidsoverlast, maar alle zaken eromheen zorgen ervoor dat een uitbreiding hier gewoon niet geschikt is”, vertelt buurtbewoonster Agnes Gomis tegen Den Haag FM.

Naast geluidhinder, vreest Gomis, die namens meerdere omwonenden spreekt, problemen met parkeren, verkeersdrukte en privacy. “Dat uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de geluidsnorm wordt toverschreden is ook niets mee gedaan.” Wanneer de bouw van start kan is ook voor de school zelf nog niet duidelijk door onduidelijkheid vanuit de gemeente, volgens Gomis.

In de hoop er alsnog een halt aan te roepen vragen de bewoners aan de rechter de bouw op te schorten, zodat hun beroepszaak kan worden behandeld. Ook startten sommige omwonenden al een civiele procedure tegen de uitbreiding. “Het is bizar wat we als burger allemaal uit de kast moeten halen.”

Luister hier naar het interview met Agnes Gomis op Den Haag FM