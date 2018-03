Kersvers raadslid Partij voor de Dieren heeft zin in belofteaflegging

Meer in

In het stadhuis leggen donderdagavond 26 nieuwe raadsleden de eed of belofte af. Een van deze nieuwe gezichten is dat van Robert Barker van de Partij voor de Dieren. De partij heeft namelijk een zetel meer gekregen dan tijdens de afgelopen bestuursperiode. “Ik vind heel de komende periode erg spannend”, vertelde het toekomstig raadslid op Den Haag FM.

Barker is een van de raadsleden met het minst aantal stemmen. Toch fietst hij donderdag blij in pak met das naar het IJspaleis om de belofte af te leggen. “Ik kies voor de belofte omdat ik niet gelovig ben en omdat ik die makkelijker kan uitspreken. Zodat er zo min mogelijk fout kan gaan.” Barkers ouders komen ook kijken. “Mijn ouders vinden het nog spannender dan ik. Hopelijk gedragen ze zich een beetje.”

“Ik heb best veel zin in de komende 4 jaar”, drukte hij zachtjes uit. Samen met de fractievoorzitter Christine Teunissen wil Robert meer gedaan krijgen namens hun partij. “We gaan gewoon netjes de taken verdelen en blijven ons inzetten voor een groener, diervriendelijker en duurzamer Den Haag.”

Luister hier naar het interview met Robert Barker op Den Haag FM