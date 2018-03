Mensenrechtenactivisten in het zonnetje op Movies that Matter Festival

Ombudsman nog steeds ontevreden over gemeentelijke dienstverlening: “Hoezo goed, gemakkelijk en snel?”

Ombudsman Peter Heskes is nog steeds ontevreden over de gemeentelijke dienstverlening. Het jaarverslag over 2017 van de Ombudsman heet dan ook: ‘Haagse dienstverlening: Goed?, Gemakkelijk? en Snel?”

“Een veelgehoorde uitspraak binnen de gemeente is: ‘we doen het voor de burger’. Toch blijkt uit klachten en andere signalen dat dit niet vanzelfsprekend is”, zegt Heskes. “De gemeente is nog té terughoudend met het herkennen, erkennen en herstellen van fouten. De burger is afhankelijk van de gemeente en als de dienstverlening verder versoberd en gedigitaliseerd wordt is dat ten nadele van de burger. Persoonlijk contact is nodig om de vraag van de burger beter in kaart te brengen en maatwerk te kunnen leveren.”

Opvallend is volgens de Ombudsman dat de interne samenwerking bij de gemeente onder de maat is. “Nog te vaak komen burgers bij ons die het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Te vaak is dat gevoel terecht.”

Foto: Gemeente Den Haag