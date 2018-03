Ondanks twijfel over woonplaats mag Willie Dille voor de PVV de raad in

Ondanks dat de twijfels blijven over haar woonplaats, mag Wille Dille donderavond worden geïnstalleerd als raadslid voor de PVV. Wel wordt binnenkort opnieuw onderzocht of zij wel écht in de stad woont.

Begin februari ontstond onzekerheid over de werkelijke woonplaats van het raadslid. Er waren sterke aanwijzingen dat zij heel vaak in Rijswijk verbleef. Dit terwijl het volgens de wet verplicht is dat een raadslid ingezetene van de gemeente is.

Uit onderzoek in opdracht van burgemeester Pauline Krikke blijkt dat “niet met zekerheid uit te sluiten noch te bevestigen is dat mevrouw Dille (mogelijk) een langere periode niet in Den Haag woonachtig is geweest”. Volgens Krikke neemt dat onderzoek de twijfels dus niet weg, maar is “onvoldoende grond om vast te stellen dat mevrouw Dille langere tijd geen ingezetene is geweest van Den Haag”.

Huisbezoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in Den Haag en Rijswijk. Medewerkers van beide gemeenten hebben verschillende huisbezoeken gebracht. “Op basis daarvan kan nu niet anders worden geconstateerd dat Dille ingezetene van de gemeente Den Haag is”, aldus Krikke.

Daarbij speelde ook een verklaring van Dille zelf een rol. Haar huis in Den Haag zou worden verbouwd, zodat ze vaak in haar woning in Rijswijk moest zijn. Die verbouwing zou nog twee maanden duren. Daarna wordt opnieuw een onderzoek uitgevoerd waar Dille daadwerkelijk woont, waarschuwt de burgemeester.

Zetel Bres naar Dille

De burgemeester heeft inmiddels Dille en de fractievoorzitters in de raad op de hoogte gebracht van de bevindingen. Dille zit sinds 2010 in de gemeenteraad en stond op plek twee van de PVV-lijst. Ze werd bij de verkiezingen vorige week gepasseerd door lijstduwer Henk Bres, die ruim 1800 voorkeursstemmen haalde. Maar na overleg besloot Bres om zijn raadszetel aan Dille af te staan. Hij wordt fractievertegenwoordiger, een soort reserveraadslid.