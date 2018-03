Ook Wolter Kroes treedt op tijdens Vlaggetjesdag

Ook volkszanger Wolter Kroes treedt op tijdens de komende editie van Vlaggetjesdag, de jaarlijkse viering van de start van het haringseizoen.

“Vlaggetjesdag zou Vlaggetjesdag niet zijn als we niet weer een verrassende act op ons hoofdpodium zouden programmeren”, zegt Monique Harteveld, bestuurslid en verantwoordelijk voor de programmering van Vlaggetjesdag. “Enkele weken geleden lekte via Den Haag FM uit dat The Voice of Holland-finalist Samantha Steenwijk komt optreden. Nu maken we bekend dat we ook met onze andere hoofdact in dezelfde lijn blijven. Met Wolter Kroes gaat het één groot feest worden aan de haven van Scheveningen.”

Vlaggetjesdag is dit jaar op zaterdag 16 juni. Het evenement is onderdeel van Feest aan Zee, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen.

Foto: Paul Luberti (Wikipedia)