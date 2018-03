Pijnlijke misser ADO: Goossens niet speelgerechtigd

John Goossens mag dit seizoen niet in officiële wedstrijden uitkomen voor ADO Den Haag. De middenvelder is niet speelgerechtigd, omdat hij niet voor de door de KNVB gestelde deadline van 12 maart kon worden ingeschreven. Hij mag wel oefenduels spelen.

Aangezien Goossens voordat hij naar Den Haag kwam voetbalde bij Chicago Fire, had ADO documenten van de Amerikaanse bond nodig. Die kwamen pas met vertraging binnen. “Spijtig”, zei manager voetbalzaken Jeffrey van As. “We wisten van de deadline, maar wilden eerst heel goed naar de fysieke gesteldheid van John kijken. Die wilden we met testen onderbouwen. Dat nam de nodige tijd in beslag.”

Van As benadrukte dat ADO in Goossens vooral een versterking ziet voor de langere termijn. “Als hij dit seizoen al had kunnen spelen, was dat een bonus geweest.”

Goossens zette op 9 maart zijn krabbel onder een contract voor anderhalf jaar. De 29-jarige linkspoot is volgend seizoen in principe dus wel gewoon te bewonderen in het groen en geel.

Foto: ADO Den Haag