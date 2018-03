Rewire Festival en Shah Jahan in Kunstlicht op Den Haag FM

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan het festival Rewire en aan de expositie ‘Personal Pop’ met werk van Shah Jahan.

Rewire is een festival voor tegendraadse muziek. De achtste editie van het internationale evenement is van 6 tot en met 8 april met 24 artiesten en speciale projecten in de line-up, verspreid over meer dan tien locaties in de binnenstad. Festivaldirecteur Bronne Keesmaat vertelt over het festival.

‘Personal Pop’, bij kunstinstelling Parts Project, laat een deel van de artistieke nalatenschap zien van de op 38-jarige leeftijd gestorven Brits-Bengaalse kunstenaar Shah Jahan. Parts deed voor de tentoonstelling onderzoek naar de identiteit van Jahan en zijn werk, en naar zijn ongekende productiedrang. In de studio schuift Cees van den Burg van Parts aan.

Verder de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Shah Jahan