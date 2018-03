Welke rol speelde homodatingapp Grindr bij de dood van Orlando Boldewijn?

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM werd woensdagavond uitgebreid stilgestaan bij de mogelijke gevaren van homodatingapps. Een maand na de vondst van het lichaam van de Rotterdamse scholier Orlando Boldewijn in het water in Ypenburg is zijn dood nog steeds omgeven met raadsels. Was het overlijden moord, zelfmoord of een ongeluk? Vast staat dat de zeventienjarige Orlando in zijn laatste uren een afspraakje had in Den Haag via datingapp Grindr.

In het radioprogramma vertelde de moeder van een andere jongen hoe zij geschokt was van de berichten op Grindr, die haar destijds zestienjarige zoon kreeg van veelal getrouwde, oudere mannen. “Bondage, wurgseks, noem maar op”, aldus Sylvia. “Toen ik hoorde dat Orlando nog een afspraakje had gehad via Grindr, wist ik meteen dat het foute boel was.” In de uitzending waarschuwde ze ouders en verzorgers, maar ook jongeren zelf voor de gevaren van de datingapp.

Ook Willem kwam aan het woord. Hij is een ervaren homo-dater en heeft juist vooral positieve ervaringen met Grindr. Toch erkent hij de risico’s. “Sommige mannen zoeken bewust gevaren op”, vertelde hij. Willem gaf tips voor een veilige en geslaagde datingavond.