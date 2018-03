WINACTIE: Gratis eten en drinken op nieuw stadsfestival Tony’s Playground

Mensenrechtenactivisten in het zonnetje op Movies that Matter Festival

Den Haag krijgt een nieuw festival: Tony’s Playground, een speelplaats voor volwassenen en kids. Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 april ben je op het net gerenoveerde Kerkplein welkom voor een weekend vol vertier met lokale helden zoals de Haagse cocktailonderneming CaipiBoys, Brouwerij Scheveningen, Es Quint Foundation en RF Shows.

Optredens zijn er onder meer van de band Convoi Exceptional en DJ’s Justin Verkijk, Dunja & Sammy, Vlambak FM & MUG en Abstract Blond. Ook kan je genieten van silent disco, foodtrucks, een gin-tonic bar, schommels, rollerskate workshops, een barbershop én een lifestylemarkt.

Den Haag FM mag vier luisteraars blij maken met een Tony’s Playground Proeverij, oftewel gratis eten en drinken op het festival en vrijkaarten voor enkele attracties. Je maakt onder meer kans op een CaipiBoys caipirinha/Mojito óf Hermit Gin-Gin Tonics, speciaalbiertjes van Brouwerij Scheveningen, een hapje naar keuze om de hele avond door te kunnen spelen, kaartjes voor de Silent Disco en gratis toegang tot de workshop Rollerdancing van Es Quint op zaterdag 14 april.

Win een Tony’s Playground Proeverij

Wil jij in aanmerking komen voor de Tony’s Playground Proeverij? Den Haag FM geeft twee keer twee proeverijen weg. Vul snel hieronder je gegevens in en hou op maandag 9 april je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) belt dan live op de radio met de winnaars.

