Dierenarts: “Honden riskeren vergiftiging door 5.000 verstopte paaseieren Ringen aan Zee”

Het klinkt als een gezellig uitje op Tweede Paasdag: met een zelf meegebracht emmertje paaseieren zoeken op het strand van Scheveningen. Ruim 5.000 chocolade-eieren liggen die dag verstopt in het strandkunstwerk Ringen aan Zee. Dierenarts Marielle Visser keurt de actie af. “Honden die de paaseitjes opeten, kunnen doodziek worden.”

Chocola kan erg gevaarlijk zijn voor honden. Als niet snel wordt ingegrepen, krijgt het dier hartritmestoornissen en epileptische aanvallen en gaat hij dood. De snelheid van de vergiftiging hangt af van de grootte van de hond en de soort chocola. Vooral in pure chocola zit theobromine, een stof waar honden zeer gevoelig voor zijn.

“Een labrador gaat niet dood van één paaseitje, maar een klein hondje als een chihuahua kan van een klein stukje chocola al heel ziek worden”, waarschuwt Visser. Ze adviseert dan ook om de paasactie op het strand af te blazen. “Ondanks de risico’s zijn honden zijn dol op chocola. Alle eitjes die op het strand blijven liggen, kunnen ze eenvoudig vinden. Ook als er wat zand overheen ligt.

Honden weren

Het idee om duizenden chocoladepaaseieren op het strand te verstoppen is een van de activiteiten van Feest aan Zee, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen. Woordvoerder Jackie van der Vlis neemt de waarschuwing serieus. Of ze de actie afblazen? “We voorzien geen problemen. Vrijwilligers staan om de drie ringen waarin we paaseitjes verstoppen om honden te weren. We beginnen erg vroeg op maandag,- dus ik denk niet dat er dan veel honden op het strand zullen zijn.”

Van der Vlis maakt zich geen zorgen om eitjes die na de zoekactie op het strand blijven liggen. “Achteraf gaan we met harkjes aan de slag om de paaseieren die niet zijn gevonden uit het zand te halen.” De eieren worden beschikbaar gesteld door supermarkt Hoogvliet aan de Badhuisstraat.

Luister om 16 uur naar interviews met Marielle Kip en Jackie van der Vlis op Den Haag FM.