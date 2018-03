Drievliet viert tachtigste verjaardag met ‘nieuwe’ attractie

Drievliet opent dit voorjaar een nieuwe attractie. Het familiepark, dat in 2018 tachtig jaar bestaat, krijgt een doolhof van duizend vierkante meter. Op vrijdag 27 april moet de nostalgische toevoeging af zijn.

In de jaren vijftig en zestig stond er al een doolhof in Drievliet. Dat labyrint maakte in 1970 plaats voor andere attracties. Om het tachtigjarig bestaan van het pretpark kracht bij te zetten, keert het doolhof terug op een nieuw terrein aan de zijkant van het park.

Het nieuwe seizoen van Drievliet begint vrijdag. In het entreegebouw is een tentoonstelling over de geschiedenis van het park te zien, met oud beeldmateriaal. Tijdens de zomervakantie kunnen bezoekers twee keer per dag kijken naar de nieuwe familieshow Tech Interactive, met natuurkundige experimenten en proeven.