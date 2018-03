Familie kroongetuige Mocro-maffia door zwaarbewapende politie weggehaald uit Statenkwartier

Zwaarbewapende agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een gezin uit een huis in het Statenkwartier gehaald. Het gaat om een familielid van kroongetuige Nabil B., die getuigt in de zaak tegen de Mocro-maffia uit Amsterdam en Utrecht. De broer van Nabil werd donderdag in Amsterdam doodgeschoten.

Volgens de politie was de actie in het Statenkwartier onderdeel van een lopend onderzoek. Verder willen ze er niks over kwijt. Ook het Openbaar Ministerie wil geen commentaar geven. Uit onderzoek van mediapartner Omroep West blijkt het te gaan om Khalid, topman bij een accountantskantoor. Het is niet bekend waar hij en zijn gezin heen zijn gebracht.

Donderdag werd een broer van Nabil B., Redouan, vermoord in Amsterdam-Noord. De moord op de broer is een week nadat Nabil B. een verklaring aflegde tegen de zogenoemde Mocro-maffia. Het is voor zover bekend voor het eerst in Nederland dat een familielid van een kroongetuige om het leven wordt gebracht.

Zwaarbewapende politie in Statenkwartier

Voor de buurtbewoners in het Statenkwartier is de zwaarbewapende politie-eenheid het gesprek van de dag. Maar ook zij tastten enige tijd in het duister, totdat de regionale omroep ontdekte dat het om een topman van een accountantskantoor gaat. Hij en zijn familie zijn niet bereikbaar voor commentaar.