Liever Lokaal: Vier Pasen met Hofpaskorting

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

Het is bijna Pasen, heerlijk een aantal vrije dagen om samen door te brengen met familie of vrienden. Nog geen plannen of op zoek naar inspiratie voor de brunch? Met de Hofpas krijg je bij meer dan 500 winkels, restaurants en bedrijven in Den Haag voordeel. Nog geen Hofpas? Vraag hem dan gratis aan en profiteer van voordeel bij jou in de buurt.

Hofpas paastips:

Hop-on Hop-off Tourist Tram, vanaf 30 maart rijdt de Tourist Tram weer door Den Haag. Je kan met deze Haagse tram op een relaxte en bijzondere manier de stad verkennen en je kan bij alle grote hotspots uitstappen. Ontdek Den Haag! Hofpasvoordeel: €2,- korting op dagkaart, alleen op kaartjes aangeschaft in de tram.

La Galleria, eerst even lekker uitwaaien op Scheveningen of Kijkduin om vervolgens aan te schuiven bij een heerlijk verzorgde paasbrunch of -diner. Op 1ste en 2e paasdag verzorgt La Galleria diverse paasspecialiteiten:

La Galleria Boulevard, paasbrunch. Hofpasvoordeel: Gratis glas Prosecco bij Italiaanse paasbrunch met antipasta, diverse broodsoorten, soep, verse pasta’s, Italiaanse vlees- & visspecialiteiten en verschillende zoetigheden.

La Galleria Kijkduin, paasdiner. Hofpasvoordeel: Gratis glas Prosecco bij paasdiner.

La Galleria Kurhausplein, speciale paas-wijnproeverij. Hofpasvoordeel: 10 % korting extra korting! De proeverij bestaat uit 4 heerlijke wijnen met hapjes voor €15,- p.p.

Steam, heerlijke paasspecial met lentebiertjes. Hofpasvoordeel: twee heerlijke lentebieren met charcuterie voor €11,95 i.p.v. €14,95

The Penthouse, geniet van het adembenemende uitzicht over Den Haag op 135 m hoogte! Tijdens de paasdagen is er ook een speciale lunch of High Tea in het restaurant. Hofpasvoordeel: 50% korting op de skybarvoucher incl. toegang en drankje naar keuze (m.u.v. cocktails) in de Skybar. Geldig van maandag t/m vrijdag tussen 12:00 en 18:00 uur.

Kasserie Ock, mocht je op Goede Vrijdag al vrij zijn, ga dan lekker wandelen rond Landgoed Ockenburg en geniet van een heerlijk ontbijt, lunch of koffie met gebak bij Kasserie Ock.

Hofpasvoordeel: 5% korting op de rekening, let op: niet tijdens 1e en 2e paasdag dus wel vrijdag en zaterdag.

Paasmarkt Kijkduin en Paasmarkt Lange Voorhout, tijdens de paasdagen zijn er verschillende paasmarkten in en rondom Den Haag. Struin lekker over de markt op zoek naar vintage items of geniet van alle lekkernijen die je daar kan kopen. Voor meer informatie over de paasmarkt in Kijkduin check Kijkduin-beachresort.nl voor meer info over de paasmarkt op Lange Voorhout check DenHaag.com. Hofpasvoordeel: Gratis.

Fletcher Hotel Leidschendam – Den Haag, geniet van een compleet verzorgde brunch bij Fletcher Hotel. Geen afwas, genoeg ruimte voor de hele familie en uitzonderlijk lekker! Hofpasvoordeel: Paasbrunch van €24,50 voor €19,50, let op: reserveer snel voor 2e paasdag want 1e paasdag is al helemaal volgeboekt.

Aloha, paaseieren zoeken! Rond de Ringen aan Zee in Scheveningen zullen op 2e paasdag 5000 paaseieren verstopt zijn waarvan ook een paar heel bijzondere eieren waarmee je kans maakt op prijzen! Ook bij Hofpaspartner Aloha kan je eieren zoeken, er zullen zo’n 500 eieren hier verstopt zijn! Hofpasvoordeel: 1ste drankje gratis bij diner voor twee! En mocht je willen leren surfen, €5,- korting op eerste introductieles.

Ook profiteren van al deze kortingen en voordelen? Vraag dan gratis De Hofpas aan.

Voor een overzicht van alle voordelen, klik hier.