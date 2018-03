Partij voor de Dieren wil verbod op paaseierenzoektocht op het strand

Fractievoorzitter Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren wil dat de gemeente een verbod op de paaseierenzoektocht van Feest aan Zee op Tweede Paasdag afkondigt. Kinderen kunnen maandag op zoek naar zo’n vijfduizend chocolade paaseitjes in de ringen van het tijdelijke zandkunstwerk Ringen aan Zee op het Scheveningse strand. Het feest vormt vooral een bedreiging voor loslopende honden, die door het eten van de eitjes dood kunnen gaan.

Feest aan Zee is een initiatief van de gemeente om de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen met activiteiten feestelijk te omlijsten. Teunissen vraagt zich in een schriftelijk overleg af of de gemeente vooraf heeft nagedacht over de mogelijke gevolgen voor honden, die tot 15 mei los mogen lopen op het strand. “Het risico is groot dat er eieren achterblijven die vervolgens door honden worden opgegeten.”

Het kersverse raadslid hoopt dat de gemeente in ieder geval bereid is om extra handhaving in te zetten om achtergebleven eitjes van het strand te verwijderen. “Als niet snel wordt ingegrepen, krijgt het dier in zo’n situatie, afhankelijk van grootte en soort in meer of mindere mate, hartritmestoornissen en epileptische aanvallen en overlijdt hij. Verschillende dierenartsen hebben al alarm geslagen.”

Ook wil het kersverse raadslid weten of er überhaupt een vergunning is aangevraagd voor het paaseierenfeest. “Gaat het college zich inzetten om het evenement op deze locatie te annuleren? Hoe gaat het college achtergebleven eieren op een andere manier voorkomen?”, aldus Teunissen.

Luister hier naar het interview met Christine Teunissen op Den Haag FM.