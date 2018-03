Nieuw muziekfestival op Zwarte Pad: “Dit wordt het feest van het decennium”

My Baby, Son Mieux, Splendid en Convoi Exceptional. Dat zijn de namen die strandtenten Whoosah en Beachclub Indigo hebben aangetrokken voor de eerste editie van het Happy Hunting Ground Festival op het strand aan het Zwarte Pad. “We gaan uit van 5.000 bezoekers”, zei organisator Michel Varkevisser tegen Den Haag FM.

De wens bestond bij Varkevisser al langer om een groots opgezet strandfestival te organiseren. “Het mocht eerst niet omdat het Zwarte Pad voor hulpdiensten moeilijk te bereiken was.” De strandclubeigenaar heeft bij de gemeente alle plooien gladgestreken en alles in touw gezet om het festival op zaterdag 9 juni plaats te laten hebben. “We willen voorzien in een mooi muzikaal festival. Ik denk wel dat dit het feest van het decennium zou kunnen worden.”

Zon in de zee kunt zien zakken

Volgens Varkevisser komen er drie podia, waarvan er één op het strand tegenover de twee strandtenten wordt geplaatst. “De andere twee podia zijn bij de strandtenten binnen. Je moet je voorstellen dat je met je rug naar de duinen gericht staat en dat je de zon in de zee kunt zien zakken.” Hoewel het de bedoeling is dat het feest slechts eenmalig wordt gehouden, sluit Varkevisser niet uit dat Happy Hunting Ground Festival een terugkerend evenement zou kunnen worden. “De insteek is dat we het eenmalig doen, maar ik sluit het niet uit.

Toegangskaarten voor het festival zijn vanaf half april te koop via de websites van Beachclub Indigo en Whoosah en zijn verkrijgbaar vanaf 25 euro.

Luister hier naar het interview met Michel Varkevisser op Den Haag FM.