The Hague African Festival viert tienjarig bestaan

Het The Hague African Festival bestaat tien jaar en viert dat met een serie activiteiten in juni en juli. Zo wordt in het kader van Feest aan Zee, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen, op 17 juni een beachparty gehouden bij de Aloha Surfschool. Centraal staat daar de Afrikaanse Braai, met onder meer muziek van de Afrikaanse DJ Austin J., een workshop percussie door masterdrummer Oke Sene en een Kizomba-workshop.

Voor de liefhebbers van gospel en soul is er het The Hague African Gospel Festival in de Kloosterkerk op 1 juli. In het Filmhuis Den Haag worden in juni enkele Afrikaanse filmavonden georganiseerd. De exacte data van de voorstellingen worden binnenkort bekendgemaakt. In het Atrium van het stadhuis is van 1 tot en met 16 juli de expositie ’10 jaar The Hague African Festival’ te zien.

Het tienjarig bestaan wordt op 15 juli groots gevierd tijdens het festival in het Zuiderparktheater, met dit jaar onder meer optredens van de Refugee All Stars uit Sierra Leone, de Ghanese superster Wiyaala, de Kameroens-Nederlandse zangeres Ntjam Rosie, de formatie Tabanka uit Cabo Verde, percussinist Oke Sene uit Senegal en de reggaeband SoulDia uit Senegal en Amartey.