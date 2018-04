The Weeknd en Niko in De Nieuwe Van Nierop

Aandacht voor drones in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan drones.

Drones, oftewel onbemand luchtvaartuigjes, zullen steeds meer een plek innemen in ons dagelijks leven. Ze worden met name toegepast in het leger en ook steeds meer door particulieren, die er mooie filmpjes mee maken. Maar er zijn nog veel meer toepassingen en volgens Paul Westra, die in de studio aanwezig is, staan we nog maar aan de vooravond van wat straks allemaal mogelijk is.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.