The Weeknd en Niko in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer The Weeknd en Niko (foto).

Het Paasweekend begon vrijdag al goed met een verrassings-release van The Weeknd; de Canadese hitmaker heeft een zeer melancholieke EP gemaakt. Zondagavond hoor je een track daarvan, net als van de Haagse groep Niko. De voormalige mannen van Taymir, Soul Sister Dance Revolution, F en Prinsenkind brengen hun nieuwe werk uit op cassettebandje!

Meer verse releases zijn er van Sam Smith met Logic, Mozes & The First Born, Josylvio, The Levellers, Lady Gaga met een Elton John-cover, Sevdaliza, Nana Adjoa, The Vaccines en Kacey Musgraves.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).