Nieuwe Haagse prijs voor Cultuurparticipatie: De Haagse C

Chaos op Troelstrakade, zes auto’s ernstig beschadigd

Meer in

Aan de Troelstrakade zijn zes auto’s vernield. Dit zou tweede Paasdag rond 06.00 uur zijn gebeurd.

Op foto’s van bergingsbedrijf Vreugdenhil is te zien dat van een auto de onderkant van de deur aan de bestuurderszijde zwaar is beschadigd. Van een andere auto lijkt de voorkant schuin aangereden en ook de derde auto is schuin aan de voorkant beschadigd. De berger heeft de beschadigde auto’s weggehaald.

Volgens getuigen zou de ravage veroorzaakt zijn door een dronken automobilist die richting het Zuiderpark reed. De wagen zou tegen de richting in op de auto’s zijn gereden.

Foto: Vreugdenhil