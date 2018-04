Nieuwe Haagse prijs voor Cultuurparticipatie: De Haagse C

Om het vijfjarig bestaan te vieren gaat de Haagse organisatie Cultuurschakel eind juni een nieuwe prijs uitreiken: De Haagse C. Met de onderscheiding wil de organisatie mensen die een mooi kunst- of cultuurproject hebben opgezet extra erkenning, een gratis promofilm en een mooi geldbedrag geven.

De Haagse C wordt voor het eerst uitgereikt in de laatste week van juni, als afsluiting van iktoon, de amateurkunstenmaand waarin iedereen wordt aangespoord zijn talenten te laten zien. Dit jaar is het thema van de Haagse C ‘Kunst Verbindt’. Daarom is Cultuurschakel op zoek naar Haagse projecten die door middel van kunst en cultuur op een bijzondere manier een verbinding hebben gelegd tussen burgers, buren, de wijk of organisaties.

Vanaf nu tot en met 18 april kan iedereen suggesties aandragen voor de prijs. Uit alle inzendingen worden zes genomineerden gekozen door een vakkundige jury. Deze zes krijgen een professioneel filmpje van hun initiatief en de bijbehorende publiciteit. De cultuurparticipatieprijs wordt uitgereikt in twee categorieën: voor een initiatief dat volledig is uitgevoerd door vrijetijdskunstenaars (amateurs) en voor een initiatief dat is uitgevoerd door een combinatie van vrijetijdskunstenaars (amateurs) en professionals. De uitreiking van de Haagse C is op vrijdag 29 juni.