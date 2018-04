Proef met afval scheiden in gekleurde zakken

In Waldeck Noord start volgende week een proef met afval scheiden in gekleurde zakken. Bewoners in het gebied tussen de Landréstraat, Beethovenlaan en Aaltje Noordewierstraat ontvangen een startpakket met daarin drie verschillende kleur afvalzakken. vervolgens kunnen steeds nieuwe gekleurde zakken gratis wordne afgehaald bij Wijkcentrum Tabitha aan de Mozartlaan.

De gemeente onderzoekt of afval scheiden op deze manier makkelijker wordt voor bewoners met weinig ruimte voor een container. De proef duurt een jaar. Rode zakken zijn bedoeld voor textiel en schoenen, oranje zakken zijn voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken en de grijze zakken zijn voor het restafval.

Alle zakken kunnen gewoon in de ondergrondse restafvalcontainers in het proefgebied worden gegooid. Voor de proef leegt Haagse Milieu Services deze containers in aparte ophaalwagens. Na het inzamelen worden de zakken op kleur gesorteerd. Zo worden de materialen per soort verder verwerkt en gerecycled. Groente-, fruit- en tuinafval, glas en papier vallen buiten de proef.