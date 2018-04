Billenknijper sloeg mogelijk zeven keer toe in Hofbad

De 35-jarige man die sinds 18 maart vastzit op verdenking van aanrandingen in een zwembad zou zeven mensen in hun billen hebben geknepen. Dat gebeurde in het Hofbad in Ypenburg. Eerder was niet bekend om welk bad en hoeveel mensen het ging. De man wordt vervolgd wegens aanranding.

De slachtoffers zijn zes tieners en een volwassene. Het gaat zowel om mannen als vrouwen. Eén van hen beklaagde zich bij een badmeester, waarop de politie werd gewaarschuwd en de man kon worden aangehouden. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan.

Afgelopen donderdag werd het voorarrest van de verdachte met 90 dagen verlengd. In die tijd moet de man psychisch worden onderzocht. Daarnaast bestaat de vrees dat de man niet meer kan worden teruggevonden als hij wordt vrijgelaten in afwachting van zijn rechtszaak, omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Geen statushouder

Justitie benadrukt dat de 35-jarige geen statushouder is en dat hij niet woont in het straatje voor statushouders achter het Hofbad. Het billenknijpen is niet vastgelegd door de bewakingscamera’s van het zwembad, maar justitie denkt met de zeven aangiftes wel genoeg bewijs te hebben.