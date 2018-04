Gemeente trekt miljoenen uit voor migratiemuseum in Concordia

Het oude theater Concordia aan het Hoge Zand wordt omgebouwd tot het Migratie Museum. De gemeente steekt de komende tien jaar in totaal zo’n 2,7 miljoen euro in de nieuwe kunstinstelling. Voor de verbouwing en inrichting van het pand wordt nu eerst één miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast krijgt het nieuwe museum de komende drie jaar 350.000 euro subsidie uit de integratiepot.

Het is de bedoeling dat deze structurele geldinjectie vanaf 2021 tot 2028 uiteindelijk wordt afgebouwd tot nul euro. Het museum moet op den duur zelfvoorzienend kunnen zijn. Het museum opent mogelijk eind april de deuren. “Het is dan wel open, maar wel nog een museum in opbouw”, zegt de woordvoerster van de gemeente tegen Den Haag Centraal. Het stichtingsbestuur kan zich eind april al presenteren en komt dan direct met een tentoonstelling. Het Migratie Museum wordt echter geen gemeentelijk museum.

In het Migratie Museum komt de focus vooral te liggen op de migratiegeschiedenis van Den Haag van na de Tweede Wereldoorlog. Het stadsbestuur stelt dat het museum bijdraagt aan het creëren van respect en begrip bij inwoners. Het gaat dan vooral om verhalen van migranten die op zoek zijn naar een beter bestaan in onze stad.

Geen Museum van Vrede en Recht

De wens om een museum in het oude theater Concordia te realiseren bestond al langer. In het stadhuis werd eerst gesproken over de oprichting van Het Museum van Vrede en Recht. Aan die discussie kwam een eind omdat het museum tientallen miljoenen zou gaan kosten. Het Migratie Museum kost minder en is bescheidener van opzet.

Opvallend genoeg opent in 2023 in Rotterdam ook een migratiemuseum. Toch snijdt deze ontwikkeling niet met de komst van het Migratie Museum in theater Concordia: het migratiemuseum in Rotterdam richt zicht voornamelijk op verhalen van mensen die Nederland verlaten.