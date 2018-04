Groep de Mos: “Zorgen over misbruik Poolse vrouwen”

Groep de Mos in de gemeenteraad maakt zich “grote zorgen” over mogelijk misbruik van Poolse vrouwen in Den Haag. De partij reageert daarmee op een onderzoek van FairWork waaruit blijkt dat veel Poolse arbeidsmigranten worden uitgebuit.

“Nu uit onderzoek blijkt dat vele Poolse vrouwen in Nederland het slachtoffer worden van seksuele intimidatie, wil ik weten wat de Haagse situatie is en of er beleid is om dit misbruik tegen te gaan”, zegt gemeenteraadslid Nino Davituliani (foto). Volgens Fairwork leert de Poolse maatschappij vrouwen geen assertief gedrag, maar wel om zich “op te offeren, onderdanig en onproblematisch te zijn”. Mannen worden in de Poolse cultuur volgens het onderzoek gezien als het “slechte geslacht, dat wordt gedreven door instinct en agressieve emoties”.

Davituliani wil dat het stadsbestuur, in samenspraak met Poolse organisaties, snel met beleid komt om misbruik bij Poolse vrouwen aan te pakken. “Gezien het feit dat Den Haag de meeste Polen van Nederland telt, moet het stadsbestuur zich echt inzetten om hetgeen wat in het onderzoek staat beschreven te bestrijden.”