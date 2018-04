Het Knagertje krijgt definitief onderkomen: “Oudjes kunnen bij ons op knuffelkoffie”

Knaagdierenopvang Het Knagertje krijgt per 1 juni een definitief nieuw onderkomen in de Stieltjesstraat. Ook krijgt de noodopvang voor knaagdieren een maatschappelijke functie. “Oudjes kunnen in het nieuwe pand koffie komen drinken en dan knuffelen met de dieren”, zegt voorzitter Geertje Krechting tegen Den Haag FM.

Woningcorporatie Staedion verhuurt het oude pand van zorginstelling Middin aan Het Knagertje op de voorwaarde dat het ook een maatschappelijke functie dient. “In het contract staat dat we iets moeten doen voor de wijk. Dat lijkt me geen enkel probleem.” De voorzitter is naar eigen zeggen “zo blij als een kind.” Naast een koffieruimte komt er ook een knaagdierenbibliotheek in het pand. “We willen in de koffieruimte ook EHBO bij knaagdieren en lezingen geven.”

Toch bezorgt het nieuwe onderkomen Geertje slapeloze nachten. “Ik krijg ’s nachts altijd de beste ideeën voor Het Knagertje. Ik kan gewoon niet slapen van enthousiasme.” De opvang verdubbelt met de intrek in het nieuwe pand van omvang. “We hebben nu 96 vierkante meter ter beschikking. Straks hebben we 280 vierkante meter met vaste kooien en een plek waar mijn vrijwilligers kunnen zitten.” Wanneer de verhuizing begin juni geslaagd is, wordt op vrijdag 29 juni voor belangstellenden een open dag gehouden.

Luister hier naar het interview met Geertje Krechting op Den Haag FM.