Kunstenaar Jan Snoeck overleden

Haagse kunstenaar Jan Snoeck is overleden. Hoewel hij volgens zijn dochter nog tot vorige week actief was, blies Snoeck zaterdag zijn laatste adem uit. De kunstenaar die vooral bekend is door zijn beeldengroep van ziekenhuisbedden bij MCH Westeinde, bezweek aan hartproblemen.

Snoeck volgde een opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten waar hij in 1949 afstudeerde. Zijn werk omschreef hij zelf als dat met ‘een hoog aaibaarheids-gehalte’ en als ‘eenvoudiger kan het niet’. Naast de beeldengroep in MCH Westeinde, staat ook zijn werk ‘Man’ als onderdeel van de Beeldenroute in het Zuiderpark in onze stad.

Naast vele Nederlandse pleinen en parken, is Snoeck’s werk ook in de collectie van het gemeentemuseum opgenomen. Museum Beelden aan Zee in Scheveningen wijdde in 2007 ter ere van zijn tachtigste verjaardag een overzichtstentoonstelling aan Snoeck. Snoeck werd 91 jaar.