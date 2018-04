Nieuw festival Uit Het Gareel combineert kunst en muziek

Op 3 mei is de eerste editie van het nieuwe kunstfestival Uit Het Gareel. Drie uitgaansgelegenheden in de binnenstad van Den Haag worden omgetoverd tot expositieruimte met muziek. In het Paardcafé, Beergarden en Bleyenberg worden deze avond kunstexposities van Haagse kunstenaars geopend.

Kunst van de Haagse kunstenaars Gordon Meuleman, Jawgem, Erwin Verkade, Julie de Ruijter en StudioDario is tijdens deze opening, en op sommige plekken zelfs langer, te bezichtigen. De stijlen van de kunstenaars zijn zeer uiteenlopend, van fotografie tot illustraties en schilderijen. Iedere kunstenaar heeft zijn of haar eigen concept en idee aangepast op hun specifieke locatie.

Bij elke locatie is bijpassende muziek gevonden, uiteenlopend van DJ’s tot live muziek. Meer informatie en het volledige programma is te vinden op de Facebookpagina.