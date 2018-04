Proef met autisten bij politie verlengd tot eind 2019

De proef van de politie om medewerkers met autisme in te zetten om camerabeelden te bestuderen blijkt een groot succes. Zo’n succes dat het is verlengd tot in ieder geval eind 2019.

“Het gaat ontzettend goed”, vertelt de bedenker van het project, Jory de Groot van de Haagse politie, op Den Haag FM. “Keer op keer slagen de specialisten erin om gezochte personen of voertuigen op te sporen.” De politie zorgt ervoor dat hun beperking wordt ingezet als kwaliteit. Mensen met autisme hebben het vermogen urenlang videobeelden te bekijken zonder afgeleid te worden. “Zo hebben onze specialisten in een liquidatiezaak een verdachte gezien die wijzelf over het hoofd hadden gezien”, aldus Jory in het programma Haagse Ochtendradio.

De proefperiode duurde een jaar en was alleen in Den Haag. Vanaf de zomer start ook de politie-eenheid Amsterdam met het inzetten van autistische cameraspecialisten. Als het aan De Groot ligt volgen er meer steden. “We gaan het komende jaar een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen. Als dat een succes is breiden we uit naar meer eenheden.”

Foto: Politie Den Haag

Luister hier naar het interview met Jory de Groot op Den Haag FM.