RockArt hoopt op plek in Amerikaanse ambassade

Met de komst van het Migratie Museum is de verhuizing van museum RockArt naar het oude Theater Concordia aan het Hoge Zand volledig van de baan. “We hebben de wens om op de lange termijn onze intrek te nemen in de voormalig Amerikaanse ambassade”, zegt directeur Jaap Schut tegen Den Haag FM. “Concordia bleek toch niet de geschikte plek voor ons museum.”

“De aan- en afvoer voor bands is door de smalle straat eigenlijk niet mogelijk. We hebben daarom besloten dat we daar niet de mogelijkheid hebben om ons te vestigen.” Museum RockArt is nu nog gevestigd in Hoek van Holland, maar wil het liefst verhuizen naar een groter pand in popstad Den Haag. “Het ligt nu nog even stil door de gemeenteraadsverkiezingen. We rekenen wel op de steun van Groep de Mos, dus de vooruitzichten zijn voor ons wellicht gunstig”, zegt Schut.

Ook Escher in het Paleis heeft interesse in de oude ambassade aan het Lange Voorhout. De gemeente onderzoekt momenteel wat voor functie het karakteristieke pand zou kunnen krijgen. De Amerikaanse ambassade verhuisde vorige maand naar Wassenaar. Daarmee kwam het pand na bijna zestig jaar weer in handen van de gemeente en werd het dus weer Haags grondgebied.