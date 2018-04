The Hague Rainbow Festival wordt driedaags evenement

Het The Hague Rainbow Festival wordt een driedaags evenement. Het festival is op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 juni.

Op vrijdag 8 juni wordt een groot 80’s en 90’s feest gehouden op de Grote Markt. Daarnaast is er vanaf 23.00 uur een pre-party in café Rootz. Een dag later is de officiële start van The Hague Rainbow Festival. Het festival begint met de The Hague Pride Walk vanaf het Internationale Homomonument op de Koekamp naar de Grote Markt. De aanvang is om 13.00 uur met verschillende sprekers. Om 14.00 uur wordt het startsein gegeven voor de echte Pride Walk.

Wanneer alle de lopers op de Grote Markt zijn, start een programma op het hoofdpodium met optredens van bekende artiesten en DJ’s. De presentatie is dit jaar opnieuw in handen van Antje Monteiro. Als het buitenprogramma is afgelopen, start een grote afterparty in het Paard.

Eerste The Hague Canal Pride

Op zondag 10 juni is de eerste editie van The Hague Canal Pride als onderdeel van het The Hague Rainbow Festival. Een botenparade door de Haagse grachten om de zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap en iedereen die zich daarmee verwant voelt te vergroten, te benadrukken en bovenal te vieren. De Canal Pride start om 13.00 uur bij het homomonument. Na de Canal Pride zijn er wederom optredens op het podium op de Grote Markt.

www.thrf.nl