Actievoerder vertelt in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM over wanhoopssprong vanaf tribune Tweede Kamer

Toe aan een nieuwe uitdaging? Oosters badhuis in Schilderswijk staat te koop

De Hammam Den Haag aan de Rubensstraat wordt verkocht. “Na 23 jaar exploitatie en beheer én vijf jaar voorbereiding, nemen de initiatiefnemers van de Hammam afscheid”, staat te lezen op de Facebookpagina van het oosters badhuis.

Sinds de opening in maart 1995 heeft de hammam ruim 500.000 bezoekers getrokken “uit Den Haag én verre omtrek”, vervolgen de huidige eigenaren. “Het is nu aan anderen om dit voort te zetten.” Bezoekers van de hammam waren tot nu toe voor circa vijftig procent allochtoon. Turken, Marokkanen, Tunesiërs, maar ook Surinamers, Ethiopiërs, Ghanezen, Polen, Amerikanen en Chinezen wisten de plek in de Schilderswijk te vinden. Veel Nederlanders kwamen ook naar de hammam. Op dit moment is het badhuis niet meer in gebruik.

De hammam is voorzien van vloer- en wandverwarming, zeventien wasbekkens en een enorme koepel. Frisia Makelaars, dat een verkoopbrochure heeft opgesteld voor het complex, vraagt 239.000 euro voor het badhuis.