Tribute To Nirvana, Avi On Fire en Cesar Zuiderwijk op 23e Kaderock

Op zaterdag 2 juni is de 23e editie van Kaderock; oftewel het grootste kleine popfestival van Den Haag. Ook dit jaar wisselen grote en kleine bands, bekende en piepjonge nieuwe artiesten elkaar af.

Organisator Daan van der Bruggen (foto) van muziekcentrum Musicon maakte dinsdagmiddag op Den Haag FM bekend dat er onder meer een bijzondere Tribute To Nirvana komt door de band Green Lizard en rapper Rudeboy (Urban Dance Squad). Andere bekende namen op de festivalposter zijn Avi On Fire, Cesar Zuiderwijk & The Clarks en De Likt. Kaderock trekt elk jaar duizenden mensen naar de Soestdijksekade.

De volledige line-up van het festival (in alfabetische volgorde) is als volgt: Avi On Fire, Birth Of Joy, Cesar Zuiderwijk & The Clarks ft. AJ Plug, Elektra: Michael Varekamp Group ft. Jerome Hol, De Likt, Dead Head, G.O.D, Green Lizard ft. RudeBoy: Tribute To Nirvana, Knarsetand, Winnaar Kunstbende Zuid-Holland, New Dosis Audio, Pochwalone (PL), Ready To Play’s Best of Bandcoaching, Speakeasy (winnaar Talent Event), The Quill (SE), Timbûktoe en Your Stage On Tour.

Luister hier naar het interview met Daan van der Bruggen op Den Haag FM.