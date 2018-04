Wéér een nieuw volkslied: ‘Den Haag’ van Stoorzender & Chris van Marrelo

WINACTIE: Vrijkaarten voor Miss Montreal in het Paard

Den Haag krijgt wéér een nieuw volkslied. Althans, er zijn weer artiesten die hopen dat hun ode aan Den Haag net zo bekend wordt als ‘O O Den Haag’ van Harrie Jekkers. Dinsdag ging het nummer ‘Den Haag’ van Stoorzender & Chris van Marrelo in première op Den Haag FM.

In het nummer komen bekende plekken als de Grote Markt en de Schilderswijk voorbij. “Dat zit wel in de package van het Den Haag-gebeuren”, aldus Stoorzender die de rapteksten schreef. “In mijn teksten zitten juist geen plekken”, zegt zanger Chris van Marrelo over zijn reffreinen. “Ik geloof dat de mensen Den Haag zijn en niet de plekken zelf.” Samen klopt het, de twee muzikanten denken nu al aan nieuwe nummers samen.

Op zaterdag 5 mei treedt Stoorzender met een groep gastmuzikanten op tijdens het Bevrijdingsfestival Den Haag op het Malieveld. Ook ‘Den Haag’ komt dan voorbij. “Doodeng vind ik dat”, blikt Chris van Marrelo vooruit op het optreden.

Luister hier naar het interview met Stoorzender en Chris van Marrelo op Den Haag FM.