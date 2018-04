Proef met afval scheiden in gekleurde zakken

Wegomleidingen in Laakkwartier: kruispunt Goeverneurlaan-De Genestetlaan op de schop

Meer in

In Laakkwartier moeten weggebruikers de komende drie weken weken rekening houden met verkeershinder. Het kruispunt Goeverneurlaan-De Genestetlaan gaat namelijk op de schop om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De werkzaamheden duren van dinsdag 3 april tot ongeveer 20 april, meldt de gemeente Den Haag. Autoverkeer moet via een gewijzigde route rijden en ook bussen worden omgeleid. De tramlijnen 16 en 17 kunnen wel gewoon blijven rijden. Winkels, huizen en andere voorzieningen blijven via loopplanken bereikbaar.

Ook in het westen van Den Haag zijn momenteel grootscheepse werkwerkzaamheden aan de gang. In negen etappes wordt de weg van Kijkduin naar Houtrust in beide richtingen grondig onder handen genomen vanwege de aanleg van een nieuw riool.

Let op: vanaf dinsdag 3 april tot ongeveer 20 april is het kruispunt Gouverneurlaan – De Genestetlaan volledig afgesloten. Houd rekening met een omleidingsroute: https://t.co/4Q9uxiqCdf #denhaag #werkzaamheden 🚧 pic.twitter.com/rXyEmQf4bu — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) 30 maart 2018