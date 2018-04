WINACTIE: Vrijkaarten voor Miss Montreal in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het uitverkochte concert van Miss Montreal, zaterdag 14 april in het Paard.

Droge humor, een flinke dosis ‘girl-next-door’-charme, maar vooral: enorm catchy liedjes gezongen door een schitterende hese stem. Dat is Miss Montreal. In 2014 en 2016 won Sanne Hans – zoals Miss Montreal in het echt heet – een 3FM Award voor beste zangeres. De 33-jarige singer/songwriter bracht eind 2017 de EP ‘Again’ uit, met zeven zeer persoonlijke tracks waaronder het Nederlandstalige liedje ‘Zonder jou’. Als support act in het Paard treedt Inge van Calkar op.

Wil jij gratis naar het uitverkochte concert van Miss Montreal, op zaterdag 14 april in het Paard? Den Haag FM geeft volgende week drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op de radio met de winnaars van de vrijkaarten.

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op zaterdag 14 april naar Miss Montreal in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen