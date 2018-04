Tribute To Nirvana, Avi On Fire en Cesar Zuiderwijk op 23e Kaderock

Zipline Scheveningen 500ste partner van De Hofpas

Vanaf nu kunnen mensen met een Hofpas ook met korting van de Zipline in Scheveningen. De attractie is de 500ste partner van De Hofpas. De Hofpas is de gratis voordeelkaart voor alle inwoners van Den Haag en omstreken die korting geeft bij talloze aangesloten winkeliers, bedrijven, sportclubs en culturele organisaties.

Directeur José Bosch van De Hofpas is blij met de Zipline als nieuwe partner. “Ik vind het geweldig dat ze de 500ste partner zijn, maar ik ben natuurlijk ook erg blij met onze 499 andere partners.”

Op de volgende data kunnen mensen op vertoon van hun Hofpas komend seizoen korting krijgen bij de Zipline; vrijdag 6 april, vrijdag 18 mei, vrijdag 15 juni, vrijdag 13 juli, maandag 20 augustus, dinsdag 18 september en zaterdag 20 oktober.