Acht instellingen willen stad meer laten profiteren van kunst en cultuur

Acht culturele instellingen hebben een pamflet opgesteld om Den Haag meer te laten profiteren van de kunst en cultuur in de stad. De deelnemende partijen zijn het Paard, Gemeentemuseum, Nederlands Danstheater, Het Nationale Theater, Filmhuis, Zuiderstrandtheater, Residentieorkest en Mauritshuis.

De instellingen komen met zes concrete voorstellen, onder andere over de herinrichting van het Energiekwartier. Ook voor de ontwikkeling van De Binckhorst en de voormalige Amerikaanse ambassade zijn plannen opgesteld. Het onderscheid tussen de organisatie Den Haag Marketing en de afdeling citymarketing van de gemeente is volgens de partijen moeilijk te begrijpen. Het bundelen van de krachten van beiden in de samenwerking met cultuur vinden ze effectiever en efficiënter.

Het is niet toevallig dat deze plannen worden gepresenteerd kort na de gemeenteraadsverkiezingen. De cultuursector hoopt zo invloed uit te oefenen op de besprekingen over een nieuw stadsbestuur.

