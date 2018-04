Actievoerder vertelt in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM over wanhoopssprong vanaf tribune Tweede Kamer

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM is woensdagavond activist Hans Kamperman te gast. De 65-jarige actievoerder deed vorige maand een zelfmoordpoging in de Tweede Kamer door van de publieke tribune te springen. Hij heeft spijt van zijn wanhoopsdaad, maar gaat door met zijn strijd voor de legalisering van cannabis. Kamperman wordt de komende drie maanden de toegang tot het Kamergebouw ontzegd, laat Kamervoorzitter Khadija Arib weten.

Verder aandacht voor malafide woningbemiddelingsbureaus. Woningcorporaties in onze regio constateren steeds vaker dat woningzoekenden zich inlaten met zulke bureaus om snel aan een sociale huurwoning te komen. De bureaus vervalsen documenten waarmee woningzoekenden denken sneller in aanmerking te komen voor een woning. Mensen betalen vaak flinke bedragen voor de illegale diensten. Dossier Mastenbroek duikt dieper in deze misstanden.

Verder vraagt het misdaadprogramma nogmaals aandacht voor de zaak Orlando Boldewijn. Ruim een maand na de vondst van het lichaam van de zeventienjarige scholier in het water in Ypenburg is zijn dood nog steeds omgeven met raadsels. Was het overlijden moord, zelfmoord of een ongeluk?

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het programma Dossier Mastenbroek over misdaad en meer. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Uiteraard wordt ook het laatste Haagse politienieuws doorgenomen in de uitzending. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.