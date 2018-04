Autistische jongeren repareren computers in Valkenboskwartier

De autismeweek ging 31 maart van start om aandacht te vragen voor de 190.000 mensen met autisme in ons land. In Den Haag is Haaitek een succesnummer als het gaat om werkervaringsprojecten voor mensen met autisme. “Op onze computerwerkplaats is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling met name op het gebied van sociaal contact”, vertelde begeleider Jessamy Jongeleen op Den Haag FM.

Frank is een van de jongeren met autisme die werkt bij Haaitek. “Ik vind het een fijne en laagdrempelige werkplek die me voorbereidt op een baan in de IT.” Bij Haaitek kan iedereen terecht die een probleem heeft met zijn computer. De jongeren sleutelen ook aan gedoneerde computers die nog te repareren zijn. “Als ze echt niet meer te redden zijn slopen we de werkende onderdelen eruit voor in een andere computer”, vertelde Jessamy. De weer werkende computers worden vervolgens doorverkocht. “Die verkopen we aan mensen die het moeilijk hebben voor een zacht prijsje. De opbrengsten sparen we om in de toekomst onze cliënten te betalen voor kun werk.”

De combinatie van computers en mensen met autisme lijkt goed samen te werken. “Op het moment dat ik een computer voor me heb ben ik op mijn gemak. Telefoontjes plegen is wat lastiger”, vindt Frank. Particulieren en bedrijven kunnen nog steeds laptops en tablets blijven doneren. “Laatst kregen we een hele lading laptops van ROC Mondriaan”.

Luister hier naar het interview met Jessamy Jongeleen en Frank op Den Haag FM.