Christenunie/SGP sprak met verkenner Wiegel: “Wij hebben alle redenen om transparant te zijn”

Als verkenner is Hans Wiegel voor Den Haag aan de slag gegaan om te kijken welke partijen in de gemeenteraad met elkaar kunnen werken. Ook de Christenunie/SGP Den Haag mocht dinsdag als kleine fractie op gesprek komen. “Wij zorgden dat we ons huiswerk hadden gedaan en gingen tot de tanden gewapend het gesprek in”, vertelde raadslid Pieter Grinwis op Den Haag FM. De fractievoorzitter denkt dat zijn partij, met een zetel in de raad, niet zal meebesturen in een te vormen coalitie.

Waar anderen weinig naar buiten laten komen over de gesprekken publiceerde de Christenunie/SGP haar verklaring op Twitter. Daarin stelt de partij dat Den Haag voor een drietal uitdagingen zal komen te staan: woningbouw, het Klimaatpact en bereikbaarheid met openbaar vervoer. Los daarvan noemen ze vier ‘aandachtspunten’ namens de Christenunie/SGP. Dat zijn de gefaseerde beëindiging raamprostitutie, ouderen zorg en eenzaamheid, aanpak van schulden en versterking van de Scheveningse vissershaven.

Met felicitaties aan de winnaar Groep de Mos erkent de partij ook dat er juist gestemd is voor en door de gewone mens. Grinwis hoopt dat de raad “met eenzelfde open houding de komende bestuursperiode tegemoet treedt zoals de afgelopen vier jaar gebeurde”.

