Derde dag Live on the Beach met Typhoon, Ronnie Flex, Big2 en Kenny B

Het festival Live on the Beach duurt dit jaar voor het eerst drie dagen. Op zaterdag 8 september staan populaire hiphop en urban artiesten geprogrammeerd op het strand van Scheveningen.

Hoofdact op deze derde festivaldag is rapper Typhoon. Hij sluit het evenement af met een anderhalf uur durende show. Het is de eerste keer dat Typhoon een concert op het strand geeft en ook het enige concert dit jaar van Glenn de Randamie, zoals de rapper in het echt heet. “Zo vet dat we met al deze helden en vrienden een ongelofelijk mooi feest mogen neerzetten! We hebben er superveel zin in en we kunnen niet wachten om te knallen.”

“Het is het volste programma in de geschiedenis van Live on The Beach”, vertelt organisator Arwin Touw op Den Haag FM. Voor Typhoon treden eerst nog Ronnie Flex & Deuxperience Band, Big2 en Pat Smith op. Verder komt er een uniek concert van de Re:Freshed Orchestra met gastoptredens van Diggy Dex, Kenny B, Postmen, Brainpower en King Bee. “Na Typhoon is de avond nog niet voorbij. We hebben voor het eerst een afterparty, met DJ The Flexican”, aldus Touw. De voorverkoop voor deze derde dag van Live on the Beach start donderdag 5 april om 10.00 uur.

Andere Live on the Beach concerten

Ook op donderdag 6 september en vrijdag 7 september zijn er Live on the Beach strandconcerten. Golden Earring staat voor 6 september op het programma en Anouk op vrijdag 7 september. De kaartverkoop voor deze beide concerten is reeds gestart.

www.liveonthebeach.nl

Luister hier naar het interview met Arwin Touw op Den Haag FM.