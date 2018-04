Actievoerder vertelt in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM over wanhoopssprong vanaf tribune Tweede Kamer

Haags Institute for Global Justice stopt ermee, de miljoenensubsidies zijn op

Het Institute for Global Justice (IGJ) aan de Sophialaan stopt ermee. Dat meldt de Volkskrant.

Het met miljoenen aan belastinggeld opgezette instituut zit in geldnood. Er is geen financiële basis voor voortzetting, zo zal de Raad van Toezicht onder leiding van Dick Benschop woensdag bekendmaken. Bij het instituut waren lange tijd interne problemen met directeur Abiodun Williams, schrijft maandblad De Groene Amsterdammer.

De toenmalige Haagse burgemeester Jozias van Aartsen nam in 2010 het initiatief voor de oprichting van het IGJ. Het Ministerie van Economische Zaken subsidieerde het instituut met 17,5 miljoen euro. De gemeente Den Haag stopte 2,5 miljoen euro in het IGJ. Madeleine Albright, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Prinses Margriet en minister Maxime Verhagen van Economische Zaken waren in 2011 eregast bij de opening van het instituut.

Betreuren

De gemeente laat in een reactie aan De Groene Amsterdammer weten het te betreuren dat het instituut het niet is gelukt op eigen benen te staan, maar merkt tegelijk op “dat een aantal andere instituten en kennisinstellingen in de stad”, zoals Clingendael, het T.M.C. Asser Instituut, er wel in slagen “een structurele bijdrage” te leveren aan versterking van de kennis van internationaal recht, vrede en veiligheid.

Foto: www.thehagueinstituteforglobaljustice.org