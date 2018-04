Haagse Opruimestafette start met opruimactie op Scheveningse strand

Op zaterdag 14 april gaat de Haagse Opruimestafette weer van start. De campagne begint met een opruimactie op het Scheveningse strand, in samenwerking met Trashure Hunt en Haagse Handen.

De Haagse opruimestafette is een serie van activiteiten die in alle delen van Den Haag worden georganiseerd, door en met bewoners en partners in de stad. Steeds meer mensen dragen zelf een steentje bij aan een schone en opgeruimde stad. Zij vinden het heel normaal om hun omgeving en onze natuur mooi te houden. Samen willen zij een beweging in gang zetten die steeds groter wordt. Dat alles onder het motto dat ze geen rommel ván elkaar maar vóór elkaar opruimen.

De opruimestafette loopt van april tot en met oktober door alle stadsdelen in Den Haag. Mensen die zelf een idee hebben voor een opruim- of schoonmaakactie in hun buurt kunnen contact opnemen met de organisatie via opruimestafette@denhaag.nl.