Reconstructie laatste uren Orlando Boldewijn

De politie heeft woensdagochtend een reconstructie uitgevoerd om de laatste uren van Orlando Boldewijn in kaart te brengen. Het lichaam van de zeventienjarige Rotterdammer werd half februari in een meertje aan het Ypenburgse Böttgerwater gevonden.

Bij de reconstructie gebruikte de politie onder andere het vissersbootje waar Orlando kort voor zijn dood nog geweest is. Het bootje is van de 27-jarige Hagenaar waar Boldewijn een week voor zijn dood een afspraak had via een dating app. De man werd door de politie betrokken in de reconstructie maar niet als verdachte gezien.

Er zijn twintig agenten op de zaak gezet en de politie roept nog altijd op om aanwijzingen te melden. In het onderzoek heeft de politie zich nadrukkelijk gericht tot Poolse getuigen. In de nacht van de verdwijning van Orlando zouden aan het meertje Poolse mannen hebben zitten vissen. Getuigenoproepen werden in het Pools vertaald, voorlopig zonder resultaat.