Recordaantal bezoekers Movies that Matter Festival

Ruim 27.000 mensen bezochten afgelopen week het Movies that Matter Festival in Den Haag, tien procent meer dan het jaar ervoor.

Vier Nederlandse films beleefden hun wereldpremière op het festival: ‘De verloren kinderen van het kalifaat’ van Sinan Can , ‘Het Schoonmakersparlement’ van Leon Verdonschot, ‘The Bastard’ van Floris-Jan van Luyn en ‘Onderkomen’ van Jacqueline van Vugt. In totaal werden zo’n zeventig films en documentaires vertoond.

Daarnaast bood het festival een uitgebreid verdiepingsprogramma met gesprekken met gasten, debatten en optredens. Het festival werd op 23 maart geopend door burgemeester Pauline Krikke. Den Haag FM was dit jaar voor het eerst de lokale mediapartner van het festival. Het volgende Movies that Matter Festival is van 22 tot en met 30 maart 2019, in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui.