Rondje Den Haag: Vreedzame Wijk in Escamp

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren om te praten over wat er de komende tijd in het stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week spraken Justin en Rogier in Haagse Ochtendradio met René Baron, de stadsdeeldirecteur van Escamp, over de ‘Vreedzame Wijk’ Vrederust. “Het is een prachtig initiatief begonnen op drie basisscholen”, vertelt Baron. “Vanaf jonge leeftijd worden kinderen getraind in luisteren, inlevingsvermogen en democratische besluitvorming. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen.” Het initiatief sloeg op de basisscholen zo aan dat ook andere instanties het hebben overgenomen. “Ook in bibliotheken en andere jongereninstanties zijn de trainingen overgenomen, zo draagt de hele wijk bij aan de opvoeding van jongeren.” De ‘Vreedzame Wijk’ komt oorspronkelijk uit Utrecht maar is inmiddels door meerdere steden overgenomen. Binnenkort begint er ook een project in Kortenbos.

Luister hier naar het interview met René Baron op Den Haag FM.