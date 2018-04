Skooltaineracts VXUY en No Justice in Haags Kwartiertje op Den Haag FM

Woensdag komen de ‘Skooltaineracts’ VXUY (foto) en No Justice langs in het Haags Kwartiertje op Den Haag FM, een vast onderdeel in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM waarin muziek van Haagse acts centraal staat.

De Skooltainer is een speciaal podium van het festival The Life I Live. Al zeven jaar krijgt lokaal talent de kans om zich in deze container tijdens Koningsnacht te presenteren aan het grote publiek. Alle deelnemende acts spelen een set van eigen muziek en worden in de weken ervoor klaargestoomd voor de show door coaches uit de Haagse muziekscene. Den Haag FM is mediapartner van The Life I Live en biedt de Skooltaineracts ook een plek op de radio aan.

De vier bandleden van No Justice kennen elkaar van de bandcoachinglessen van Bouw Een Bende in het Scheveningse YMCA. VXUY draait al wat langer mee. De groep smeedt elektronische pop aan indierock, zoals bands als The 1975, Lany of Chvrches dat ook kunnen.

Luister woensdag vanaf 17.30 uur naar Hou je Haags! op Den Haag voor interviews met VXUY en No Justice.