Sportcampus Zuiderpark maakt kans op titel Beste Gebouw van het Jaar

De Sportcampus Zuiderpark is een van de negen gebouwen die genomineerd zijn voor de titel Beste Gebouw van het Jaar 2018. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

De Sportcampus is een ontwerp van FaulknerBrowns en biedt plek aan sportbeoefening, sportonderwijs en sportwetenschap. Het complex is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Den Haag, de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan. De Sportcampus wordt onder meer gebruikt voor internationale sportevenementen, zoals de Grand Prix Judo en het DELA Beach Open. Sinds kort heeft het gebouw ook een Wall of Fame met namen van meer dan 160 bekende Haagse sportkampioenen.

Tot 1 mei kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete gebouw op de website Gebouwvanhetjaar.nl. Op 18 mei wordt de winnaar bekend gemaakt.