Twee Hagenaars genomineerd voor beste spannende roman

Hagenaars Tomas Ross en Chris Houtman zijn genomineerd voor de Gouden Strop, de prijs voor beste Nederlandstalige spannende roman. Beiden zitten bij de laatste tien auteurs die kans maken op de prijs van 20.000 euro.

Ross is genomineerd met ‘Het Verdriet van Wilhelmina’ en Chris Houtman is in de race met ‘Akte van Berouw’. Zij blijven met acht anderen over uit de 73 inzendingen voor beste thriller. Op 9 mei wordt de lijst nog verder ingekort voor er een winnaar wordt gekozen. De Gouden Strop is in 1986 in het leven geroepen door het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs.

Tomas Ross won de prijs al drie keer: in 1987 met ‘Bèta’, in 1996 met ‘Koerier voor Sarajevo’ en in 2003 met ‘De zesde mei’. In 2013 zei Ross nog dat hij de prijs liever niet nog een keer zou winnen. Hij wilde liever genomineerd worden voor ‘grotere’ prijzen als de Libris Literatuur Prijs. “Niet in dat separate wereldje van de thrillers”, aldus Ross.