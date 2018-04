Actievoerder Hans Kamperman: “Cannabisplant is oplossing voor wereldproblemen”

5.000 duurzame woningen op de Binckhorst

Meer in

Het lijkt erop dat op de Binckhorst de eerste circulaire woonwijk van Nederland wordt gebouwd. Binnen een paar jaar zouden er 5.000 huizen worden gemaakt van al bestaande materialen. Ook na de bouw zal de warmte en afval van de bewoners hergebruikt worden.

Circulaire, oftewel duurzame en zelfvoorzienende gebouwen zijn er al in Nederland, maar een hele wijk is er nog niet volgens Roelof Kooistra. De projectleider werkt aan de wijk op de Binckhorst omdat grondstofvoorraden langzaam op beginnen te raken. “In een circulaire economie worden reststoffen volledig ingezet. Het is de duurzaamheid van de toekomst”, vertelde Kooistra.

Het is bedoeling dat de woningen betaalbaar zijn voor de gemiddelde Hagenaar. De provincie heeft 5 miljoen euro voor het onderzoeksproject ACCEZ uitgetrokken. De circulaire woonwijk is een onderdeel van dit project.